  Maldivas
  Maldivas
  Malé Atoll
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Male Atoll, Maldivas

apartamentos
5
casas independientes
4
9 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Ocean Front Villa, la villa tiene acceso directo al océano a la izquierda del hotel.Superfic…
$524,829
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Ocean Villas se encuentra directamente en el océano, en la parte más apartada del proyecto, …
$483,287
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Male Atoll, Maldivas
Apartamento 1 habitación
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
El complejo hotelero Radisson RED Maldives ofrece apartamentos y villas privadas.🏨¡Conviérte…
$233,566
Dejar una solicitud
OneOne
Villa 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Garden Villa es un loft de dos niveles con mayor privacidad, situado en la segunda línea del…
$461,410
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Male Atoll, Maldivas
Estudio 1 habitación
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
El complejo hotelero Radisson RED Maldives ofrece apartamentos y villas privadas.🏨¡Conviérte…
$233,566
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Apartamento 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Participación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho comple…
$428,530
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Male Atoll, Maldivas
Apartamento 1 habitación
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Participación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho comple…
$233,566
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Apartamento 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Participación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho comple…
$346,346
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Thulusdhoo, Maldivas
Villa 3 habitaciones
Thulusdhoo, Maldivas
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 1
🌴 Invertir en el Paraíso: Villas Privadas en Maldivas Directamente desde el DesarrolladorUna…
$415,433
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Male Atoll, Maldivas

