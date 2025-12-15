  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Maldivas

Male Atoll
3
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Male Atoll, Maldivas
$524,829
Ocean Front Villa, la villa tiene acceso directo al océano a la izquierda del hotel.Superficie total: 53 m2Terraza: 14 m2 + piscinaParticipación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho completamente nuevo del mercado turístico de Maldivas con la máxima demanda…
Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Male Atoll, Maldivas
$487,293
Ocean Villas se encuentra directamente en el océano, en la parte más apartada del proyecto, a la derecha del bloque del hotel, ofreciendo máxima privacidad y acceso directo al océano.Superficie total: 53 m2Terraza: 14 m2 + piscinaParticipación directa en un proyecto con ingresos garantizados…
Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Male Atoll, Maldivas
$448,767
Garden Villa es un loft de dos niveles con mayor privacidad, situado en la segunda línea del proyecto.A pesar de su ubicación, la villa cuenta con impresionantes vistas:El segundo nivel (dormitorio) ofrece vistas directas al océano.Superficie total: 52 m2Terraza: 29 m2 + piscinaParticipación…
