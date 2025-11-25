Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Maldivas

Villa 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Ocean Villas se encuentra directamente en el océano, en la parte más apartada del proyecto, …
$483,287
Villa 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Garden Villa es un loft de dos niveles con mayor privacidad, situado en la segunda línea del…
$448,767
Villa 2 habitaciones en North Maalhosmadulu, Maldivas
Villa 2 habitaciones
North Maalhosmadulu, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Una oportunidad única de inversión - el proyecto SUNUM en Maldivas con un rendimiento garant…
$299,703
Cerrar
Villa 2 habitaciones en North Maalhosmadulu, Maldivas
Villa 2 habitaciones
North Maalhosmadulu, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 1
Una oportunidad única de inversión - el proyecto SUNUM en Maldivas con un rendimiento garant…
$224,347
Villa 3 habitaciones en North Maalhosmadulu, Maldivas
Villa 3 habitaciones
North Maalhosmadulu, Maldivas
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 1
Una oportunidad única de inversión - el proyecto SUNUM en Maldivas con un rendimiento garant…
$331,999
Villa 2 habitaciones en North Maalhosmadulu, Maldivas
Villa 2 habitaciones
North Maalhosmadulu, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única de inversión - el proyecto SUNUM en Maldivas con un rendimiento garant…
$274,728
Villa 4 habitaciones en North Maalhosmadulu, Maldivas
Villa 4 habitaciones
North Maalhosmadulu, Maldivas
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Número de plantas 1
Una oportunidad única de inversión - el proyecto SUNUM en Maldivas con un rendimiento garant…
$454,722
Villa 2 habitaciones en North Maalhosmadulu, Maldivas
Villa 2 habitaciones
North Maalhosmadulu, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Número de plantas 1
Una oportunidad única de inversión - el proyecto SUNUM en Maldivas con un rendimiento garant…
$340,180
Villa 3 habitaciones en North Maalhosmadulu, Maldivas
Villa 3 habitaciones
North Maalhosmadulu, Maldivas
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 1
Una oportunidad única de inversión - el proyecto SUNUM en Maldivas con un rendimiento garant…
$399,132
