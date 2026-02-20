Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Male Atoll, Maldivas

Apartamento 1 habitación en Male Atoll, Maldivas
Apartamento 1 habitación
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
El complejo hotelero Radisson RED Maldives ofrece apartamentos y villas privadas.🏨¡Conviérte…
$233,566
Estudio 1 habitación en Male Atoll, Maldivas
Estudio 1 habitación
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
El complejo hotelero Radisson RED Maldives ofrece apartamentos y villas privadas.🏨¡Conviérte…
$233,566
Apartamento 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Apartamento 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Participación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho comple…
$428,530
Apartamento 1 habitación en Male Atoll, Maldivas
Apartamento 1 habitación
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Participación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho comple…
$233,566
Apartamento 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Apartamento 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Participación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho comple…
$346,346
Parámetros de las propiedades en Male Atoll, Maldivas

Baratos
De lujo
