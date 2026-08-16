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Casas en Venta en Velzio seniunija, Lituania

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Casa en Staniunai, Lituania
Casa
Staniunai, Lituania
Área 397 m²
Número de plantas 2
SUBMITTED BUILDINGs with PRIVATE LOCATION OF LAND 16.95 A, SEAT RAJ. - DIVERSIFICACIÓN GRATI…
$230,322
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Casa en Staniunai, Lituania
Casa
Staniunai, Lituania
Área 642 m²
Número de plantas 2
SENT TO THE HOUSEHOLD IN ERDGE SLAUGHTERHOUSE, ROLLING G., STANDARDS, COMBINED with the SPAC…
$309,649
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 124 m²
Número de plantas 1
TALLE QUESTIONARIO EN WINE K. SALES 124 KV.M. AREA HOUSEHOLD con 74 años de vida. EL CASO EN…
$99,546
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