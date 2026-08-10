Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Veliuonos seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Veliuonos seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Tamosiai, Lituania
Casa
Tamosiai, Lituania
Área 204 m²
Número de plantas 2
VENTA NAMAS NETOLI JURBARKO MIESTO CENTRE. ¿Quieres un coche tranquilo y tranquilo debajo d…
$53,565
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Griciai, Lituania
Casa
Griciai, Lituania
Área 96 m²
Número de plantas 1
¡YURBARKO RAJONE, GRITIS, VENTA DE SUFICIENTE SODADERADO PARA RESIDENCIA! En la parrilla, ce…
$51,409
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Veliuonos seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir