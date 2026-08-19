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Casas en Venta en Siauliu miesto savivaldybe, Lituania

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Šiauliai
8
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8 propiedades total found
Casa en Šiauliai, Lituania
Casa
Šiauliai, Lituania
Área 36 m²
Número de plantas 1
Una gran oferta para aquellos que buscan una casa de jardín lejos del bullicio de la ciudad.…
$45,213
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Casa en Šiauliai, Lituania
Casa
Šiauliai, Lituania
Área 237 m²
Número de plantas 2
Nueva oferta en el mercado! Oferta para aquellos que buscan una casa espaciosa con un edific…
$324,480
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Casa en Zaliukes, Lituania
Casa
Zaliukes, Lituania
Área 115 m²
Número de plantas 1
❗❗❗ Vivir en el centro de la ciudad ¿Tu sueño? Tenemos una propuesta. ❗❗❗ Enviando nuestra c…
$134,233
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Casa en Šiauliai, Lituania
Casa
Šiauliai, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 3
Casa de jardín con parcela en Šiauliai, Bačiūnai Una acogedora casa de jardín con una espaci…
$77,927
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Casa en Šiauliai, Lituania
Casa
Šiauliai, Lituania
Área 137 m²
Número de plantas 2
¿Residencia, debería su lugar y no se revuelva del distrito de la ciudad? Una amplia casa co…
$170,301
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Casa en Šiauliai, Lituania
Casa
Šiauliai, Lituania
Área 53 m²
Número de plantas 1
PARTE DE LA VENTA - ¡Atrás! 52,66 metros cuadrados parte de casa en venta (lado oscuro) Viln…
$22,356
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Casa en Šiauliai, Lituania
Casa
Šiauliai, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NAMAS WYTAUTO G., BASELS, NORTHERN R. PRINCIPIOS: ✔ Casa en venta con muebles; ✔ H…
$50,310
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Casa en Šiauliai, Lituania
Casa
Šiauliai, Lituania
Área 288 m²
Número de plantas 3
DESIRING TO PROVIDE COMMERCIAL COORDINATIONS in STRATEGIC NORTHERN HEAD - WINE G. 107! ¿Bus…
$474,082
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