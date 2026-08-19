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Apartamentos en venta en Siauliu miesto savivaldybe, Lituania

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Šiauliai
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Apartamento 1 habitación en Šiauliai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Šiauliai, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 1/2
VENTA DE 28,55 KV. GENERAL: - Aplicación de la habitación: 1; - Superficie total: 28,55 met…
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Apartamento 2 habitaciones en Šiauliai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Šiauliai, Lituania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 6/12
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Apartamento 3 habitaciones en Šiauliai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Šiauliai, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 5/5
PARKYDAM 3 K. Pero en NORTHERN, DÍAS AREA PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Después de…
$110,274
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Apartamento 3 habitaciones en Šiauliai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Šiauliai, Lituania
Habitaciones 3
Área 71 m²
Piso 5/5
MODERNUS 3 CAPSULES with CAPITAL REPAIR AND PUIKIA LOCATION - Sí. Un amplio, luminoso y estr…
$178,589
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Apartamento 3 habitaciones en Šiauliai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Šiauliai, Lituania
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 4/5
EL NORTE CENTRO DE CIRCUMSTO EN LA SEGUNDA OCTA DE 3 CARBAYS PRINCIPIOS: ✅ Apartamento en e…
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