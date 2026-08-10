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Apartamentos en venta en Salcininku rajono savivaldybe, Lituania

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Apartamento 2 habitaciones en Kalesninkai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kalesninkai, Lituania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 2/5
¡Vendieron las dos tablas, en el lugar de destino, en las ciudades, en el ahora! _ Es una el…
$68,381
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