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Casas en Venta en Nemezio seniunija, Lituania

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7 propiedades total found
Casa en Pakalniskes, Lituania
Casa
Pakalniskes, Lituania
Área 170 m²
Número de plantas 1
SALES 170 KV.M, UNA HAUTE, QUALITY HOUSEHOLD with A PART APDAILA Y UNA COMPRA DE 10 ARAS - B…
$450,969
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Casa en Didziasalis, Lituania
Casa
Didziasalis, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 1
¿Deberías la calidad de los dos idiomas antiguos? PROPUESTAS Mr ANANANO QUARTALE - NEW DUTY…
$436,627
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Casa en Didziasalis, Lituania
Casa
Didziasalis, Lituania
Área 102 m²
Número de plantas 1
Vendido por un solo pelo 102 KV.M. NO DEBE SER ATENIDO. Buscando una vivienda confortable, …
$258,603
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Didziasalis, Lituania
Casa
Didziasalis, Lituania
Área 140 m²
Número de plantas 1
¿Tienes un punto de vida indiferente y de vida? VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN, UNA RESIDENCI…
$417,349
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Casa en Didziasalis, Lituania
Casa
Didziasalis, Lituania
Área 142 m²
Número de plantas 2
¿Ha compartido una involuntaria involuntaria en la residencia de los ancianos o del idioma? …
$286,348
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Casa en Darzininkai, Lituania
Casa
Darzininkai, Lituania
Área 130 m²
Número de plantas 2
VENTA DE UNA MANTENIMIENTO Una zona de rápido crecimiento A + + casas de clase, con PILNA AP…
$368,658
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Casa en Didziasalis, Lituania
Casa
Didziasalis, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 1
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$441,808
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Parámetros de las propiedades en Nemezio seniunija, Lituania

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