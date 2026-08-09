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Casas en Venta en Leipalingio seniunija, Lituania

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Casa en Versiai, Lituania
Casa
Versiai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
Granja / casa de vacaciones cerca del lago Avier GENERAL: Precio de venta: 96000 EUR Addres…
$111,293
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Casa en Leipalingis, Lituania
Casa
Leipalingis, Lituania
Área 102 m²
Número de plantas 2
Casa de madera en venta en Leapaliniai, cerca de Druskininkai! GENERAL Precio de venta: 25 …
$29,527
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Casa en Versiai, Lituania
Casa
Versiai, Lituania
Área 300 m²
Número de plantas 2
El complejo se vende para todas las estaciones del año - una exclusiva casa rodeada de bosqu…
$869,478
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Casa en Vilkanastrai, Lituania
Casa
Vilkanastrai, Lituania
Área 663 m²
Número de plantas 2
VENTA DE DIFFERENT POILSIUM CROSS AL GREENHOUSE - BETWEEN THE TWO ESTERS, BILS G. 6, PRICE M…
$811,512
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Casa en Kamorunai, Lituania
Casa
Kamorunai, Lituania
Área 74 m²
Número de plantas 2
Descubre la casa de vacaciones que se convertirá en tu oasis de descanso! En la hermosa zon…
$274,483
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Casa en Leipalingis, Lituania
Casa
Leipalingis, Lituania
Área 244 m²
Número de plantas 1
Casa cerca de Leapallis Manor con la costa del lago y 81,67 bar parcela GENERAL: Precio de v…
$234,411
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Casa en Mizarai, Lituania
Casa
Mizarai, Lituania
Área 791 m²
Número de plantas 2
Si su sueño - conectar espacio de residencia con alojamiento exitoso y negocio de eventos, e…
$616,746
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