  Realting.com
  2. Lituania
  3. Gudeliai
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Gudeliai, Lituania

3 propiedades total found
Casa en Gudeliai, Lituania
Casa
Gudeliai, Lituania
Área 736 m²
Número de plantas 2
Los edificios Gudelius Manor (Svirnas y dos barriles) se venden. Los edificios necesitan rep…
$58,184
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Gudeliai, Lituania
Casa
Gudeliai, Lituania
Área 151 m²
Número de plantas 2
VENTA DE SODYING - UNA CASA EN EL ÁREA DE LOS PAISES Address: Oakuol.105/ g. 8, Gudeliai, An…
$52,053
Casa en Gudeliai, Lituania
Casa
Gudeliai, Lituania
Área 185 m²
Número de plantas 1
Vendido la casa en la GUINEA, 15 MINUTOS ROAD DE VILNIUS. La casa está recién construida, có…
$488,927
