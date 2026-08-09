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Casas en Venta en Elektrenai Municipality, Lituania

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Elektrenai
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13 propiedades total found
Casa en Jagelonys, Lituania
Casa
Jagelonys, Lituania
Área 67 m²
Número de plantas 2
¡Le podemos ofrecer todo y no instalar! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
Vendido SODO HOUSEHOLD EN LAS buenas nuevas en la comunidad mundial "VERSAGE"! PAÍSES DE ELE…
$47,095
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Casa en Pugainiai, Lituania
Casa
Pugainiai, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
En un lugar maravilloso, cerca del bosque de pino maduro y del río Neris, se vende una casa …
$149,395
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TekceTekce
Casa en Aleksandrava, Lituania
Casa
Aleksandrava, Lituania
Área 44 m²
Número de plantas 2
Su casa de vacaciones en la orilla del lago, con un territorio privado cerrado con enormes v…
$108,975
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 203 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM 2. RESIDENCIA LIVESTOCK EN ELECTRICITY CON SLAUGHTER 19 A. PRINCIPIOS: Vendido con…
$253,686
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Casa en Jagelonys, Lituania
Casa
Jagelonys, Lituania
Área 72 m²
Número de plantas 2
PRECIO ESPECIAL PARA LOFTY! Terras- zona de jardín de invierno no está incluida en la zona t…
$110,134
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Casa en Vievis, Lituania
Casa
Vievis, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 1
¡Váyanse al casco en el segundo distrito local! - Sí. PRINCIPIOS: • lugar estratégico - Viev…
$169,906
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Casa en Balceriskes, Lituania
Casa
Balceriskes, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 1
¿Buscando una amplia vivienda para el desarrollo de la vida y / o negocios o economía? ¡Teng…
$92,707
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 2
¡Váyanse y disfruten de su casa con Liquid 1.6 A, y allí a OWN EFER HAIR! -... ¡Te invitamos…
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas en venta en la aldea de Naujasis Kietaviškės, Elektrėn Resumen sav. Esta…
$185,592
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 2
¡Váyanse y disfruten de su casa con Liquid 1.6 A, y allí a OWN EFER HAIR! -... Cocina modern…
$151,048
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Casa en Paaliose, Lituania
Casa
Paaliose, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 2
VENTA DE ALGUNOS CON 2.27 HA. LOW - NERIES REGION PARKE 39 KM VILNIUS! La vivienda es única …
$82,742
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 339 m²
Número de plantas 2
SALE SPACE FUNCTIONALLY DISPLAYED TWO-NAIL-NAIL ELECTRICITY! = LOW 15.55 ARO, son las flores…
$280,664
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