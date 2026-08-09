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Apartamentos en venta en Elektrenai Municipality, Lituania

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Elektrenai
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Elektrenai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Elektrenai, Lituania
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 4/4
¡Vive nuevas vidas! ¡Columnos, STRATEGIC LEAVE EN PRIVADA ESFERA! LAPAN BUENO SERÁ DISPIDO P…
$104,617
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Apartamento 2 habitaciones en Azuoline, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Azuoline, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 1/2
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$69,497
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Apartamento 2 habitaciones en Vievis, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vievis, Lituania
Habitaciones 2
Área 42 m²
Piso 2/2
SALES BUT 2 K, LOW Luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones en Palanga - una opció…
$74,995
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Elektrenai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Elektrenai, Lituania
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 1/4
www.sarkiniai en SALES OF NEW BUILDINGS IN ELECTRICITY Nuevos apartamentos de construcción …
$115,351
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Apartamento 3 habitaciones en Kareivonys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kareivonys, Lituania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Piso 1/2
Escaneo ESPACIO Y DISTRIBUCIÓN DE PUKER 3 CABLES CON TYPE, ELECTRICITY SAV! Amplio apartame…
$69,558
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Apartamento 3 habitaciones en Elektrenai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Elektrenai, Lituania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 3/9
En un lugar tranquilo y hermoso en Elektrėnai, Friendship Street 11, recientemente amueblado…
$163,730
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Apartamento 3 habitaciones en Vievis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vievis, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/4
¡Uno, dos caballeros y asistentes! _ Mokyklos g. 20: 124m; 71,75 metros cuadrados. ¡Para! ¿…
$119,408
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Apartamento 2 habitaciones en Elektrenai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Elektrenai, Lituania
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 2/2
= El apartamento tiene 61.90 metros cuadrados / m TERASA en el techo, del mismo tamaño que l…
$217,254
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