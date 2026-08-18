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Casas en Venta en Alytus District Municipality, Lituania

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11 propiedades total found
Casa en Gecialaukis, Lituania
Casa
Gecialaukis, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Un sentido de privacidad, paz encantadora, armonía con naturaleza extremadamente hermosa, vi…
$64,921
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Casa en Miklusenai, Lituania
Casa
Miklusenai, Lituania
Área 166 m²
Número de plantas 1
Casa acogedora y funcional en venta en Miklusėnai, Alytaus r., Jurginú g. ¿Buscas una casa …
$201,134
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Casa en Kancenai, Lituania
Casa
Kancenai, Lituania
Área 139 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en Kančėnai, Alytaus r. - una combinación de paz y comodidad Una amplia casa r…
$129,258
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Ulyskai, Lituania
Casa
Ulyskai, Lituania
Área 50 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en Ulykiai km. En Alytus Ray. -Homestead rodeado de naturaleza con una espa…
$69,833
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Casa en Azuoliniai, Lituania
Casa
Azuoliniai, Lituania
Área 89 m²
Número de plantas 1
SLAYOUT ON BAMBEN UPON THE CARRIAGE, OIL PRICE, ALYTE AREA -... Acerca de OIL Robles - pue…
$30,358
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Casa en Radziunai, Lituania
Casa
Radziunai, Lituania
Área 79 m²
Número de plantas 1
25 ares parcela en venta en un lugar estratégicamente conveniente - Žausnieiskes pueblo, a p…
$33,620
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TekceTekce
Casa en Gecialaukis, Lituania
Casa
Gecialaukis, Lituania
Área 115 m²
Número de plantas 2
Una casa con un potencial excepcional y un entorno maravilloso se vende en el refugio de la …
$49,543
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Casa en Papeciai, Lituania
Casa
Papeciai, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 1
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON ESTOS EFEROS DE TWO-DECEMBER 47 un paquete-124Project-124; El…
$44,054
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Casa en Duselninkai, Lituania
Casa
Duselninkai, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria casa en el lago Obelija para la venta - su relajante oasis alrededor de la na…
$341,994
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Casa en Butkunai, Lituania
Casa
Butkunai, Lituania
Área 296 m²
Número de plantas 1
SENT SPREADS, UNA HAUTE HOUSEHOLD CON OWN SOUTH. Este es un proyecto especial diseñado para…
$227,710
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Casa en Daugai, Lituania
Casa
Daugai, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 2
UNIQUE OPPORTUNITIES - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SENT AUTATIC MEDICAL HOUSEHOLD with LI…
$87,393
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