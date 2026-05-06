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Barrio residencial Baka appartement de caractere a louer

Jerusalén, Israel
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$10,000
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11
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ID: 35530
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

Sobre el complejo

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En un edificio de 3 pisos Apartamento lleno de carácter, luminoso, rodeado de vegetación, con techos altos Diseño arquitectónico Totalmente amueblado de alto standing 1a planta (aproximadamente 20 pasos) 2 piezas + mezzanine 80 m2 (incluyendo entresuelo) 3 balcones – 12 m2 Jardín común al edificio 2 baños completos (dormitorios) Ingresó 15/06

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Jerusalén, Israel
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