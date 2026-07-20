Barrio residencial Appartement de luxe ramat aviv

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Exclusivo - Apartamento de lujo
Un apartamento excepcional, diseñado con atención al detalle y combinando calidad, comodidad y tecnología de vanguardia.
5 piezas
2 dormitorios principales
160 m2 + 17 m2 terraza
2 plazas de aparcamiento
1 sótano
Servicios de alta gama:
• Cocina Dada de lujo
• Puertas de aluminio y vidrio Rimadesio
• Placas poliformes
• Electrodomésticos Miele
• Hornos de vapor V-Zug
• Sistema completo de automatización del hogar
• Acondicionamiento de aire de Daikin (sistema extendido)
• Persianas y cortinas eléctricas conectadas a la automatización de la casa
• Tubos de baño Boffi
• Jacuzzi Villeroy
• Altavoces incorporados + preequipamiento para el sistema de audio
• Electrolux vacío central
• Iluminación arquitectónica
Edificio con cuidador 24/7, gimnasio, piscina y más
Precio: 11 800 000
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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Plazo del préstamo, años
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{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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