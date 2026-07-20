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Barrio residencial Appartement de luxe ramat aviv

Tel-Aviv, Israel
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$3,87M
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ID: 38373
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    2364, 13

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Exclusivo - Apartamento de lujo Un apartamento excepcional, diseñado con atención al detalle y combinando calidad, comodidad y tecnología de vanguardia. 5 piezas 2 dormitorios principales 160 m2 + 17 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento 1 sótano Servicios de alta gama: • Cocina Dada de lujo • Puertas de aluminio y vidrio Rimadesio • Placas poliformes • Electrodomésticos Miele • Hornos de vapor V-Zug • Sistema completo de automatización del hogar • Acondicionamiento de aire de Daikin (sistema extendido) • Persianas y cortinas eléctricas conectadas a la automatización de la casa • Tubos de baño Boffi • Jacuzzi Villeroy • Altavoces incorporados + preequipamiento para el sistema de audio • Electrolux vacío central • Iluminación arquitectónica Edificio con cuidador 24/7, gimnasio, piscina y más Precio: 11 800 000

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Tel-Aviv, Israel
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