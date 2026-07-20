Barrio residencial Appartement de luxe ramat aviv

Exclusivo - Apartamento de lujo Un apartamento excepcional, diseñado con atención al detalle y combinando calidad, comodidad y tecnología de vanguardia. 5 piezas 2 dormitorios principales 160 m2 + 17 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento 1 sótano Servicios de alta gama: • Cocina Dada de lujo • Puertas de aluminio y vidrio Rimadesio • Placas poliformes • Electrodomésticos Miele • Hornos de vapor V-Zug • Sistema completo de automatización del hogar • Acondicionamiento de aire de Daikin (sistema extendido) • Persianas y cortinas eléctricas conectadas a la automatización de la casa • Tubos de baño Boffi • Jacuzzi Villeroy • Altavoces incorporados + preequipamiento para el sistema de audio • Electrolux vacío central • Iluminación arquitectónica Edificio con cuidador 24/7, gimnasio, piscina y más Precio: 11 800 000