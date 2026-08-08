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Barrio residencial Appartement neuf a quelques pas de la mer

Asdod, Israel
de
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8/8/26
$849,150
7/8/26
$846,600
6/8/26
$849,150
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ID: 39705
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Herzl

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En un edificio de primera línea de mar, apartamento de 4 habitaciones nuevo y espacioso, en un proyecto de alta calidad y alta gama.

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Asdod, Israel
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