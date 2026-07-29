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Barrio residencial Eilat penthouse neuf 5 pieces avec piscine privee terrasse et vue mer A ne pas manquer

Ascalón, Israel
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ID: 39616
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

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Venta en EILAT, nuevo ático de 5 habitaciones con piscina privada, terraza y vistas al mar - Shahamon Quarter 6. El salón recuperó una habitación para doblar la superficie del salón de cocina. Todo es nuevo con materiales nobles y de calidad. Hermosa cocina abierta, comedor bar, salón de mar abierto, 3 dormitorios, baño, aseo independiente, mamada / habitación fuerte, armarios, aire acondicionado, aparcamiento. Vendido vacío o extra opcional. ¡Eres el único desaparecido!

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Ascalón, Israel
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