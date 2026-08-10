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Barrio residencial A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

Tel-Aviv, Israel
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$18,32M
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ID: 39756
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

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PARA LA VENTA Descubra una de las residencias más exclusivas de Tel Aviv, ubicada en la prestigiosa Torre de la Ciudad Blanca, a pocos pasos de la playa, Neve Tzedek y Rothschild Boulevard. Esta excepcional residencia de 400 m2 en un nivel ofrece espectaculares vistas panorámicas al mar, vastas zonas de estar y recepción, ventanas de bahía de piso a techo, así como acabados lujosos de muy alto nivel. Características de la propiedad 400 m2 en un nivel 5 habitaciones 4 baños completos 3 balcones 3 plazas de aparcamiento privadas Vista panorámica del mar Acabados de lujo de materiales de alta gama Grandes espacios vivos luminosos y abiertos White City Tower Servicios & Servicios Conserje " seguridad " 24/7 Piscina al aire libre gimnasio totalmente equipado Spa & wellness area Salón privado para residentes Servicios residenciales de alta gama Precio: 55 000 000 Megane : 050-583-5553 Premium Real Estate Licencia No 31928721 Honorarios del Organismo: 2% + IVA Hablamos francés, inglés " hebreo

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