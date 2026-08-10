Barrio residencial A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

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PARA LA VENTA
Descubra una de las residencias más exclusivas de Tel Aviv, ubicada en la prestigiosa Torre de la Ciudad Blanca, a pocos pasos de la playa, Neve Tzedek y Rothschild Boulevard.
Esta excepcional residencia de 400 m2 en un nivel ofrece espectaculares vistas panorámicas al mar, vastas zonas de estar y recepción, ventanas de bahía de piso a techo, así como acabados lujosos de muy alto nivel.
Características de la propiedad
400 m2 en un nivel
5 habitaciones
4 baños completos
3 balcones
3 plazas de aparcamiento privadas
Vista panorámica del mar
Acabados de lujo de materiales de alta gama
Grandes espacios vivos luminosos y abiertos
White City Tower Servicios & Servicios
Conserje " seguridad " 24/7
Piscina al aire libre
gimnasio totalmente equipado
Spa & wellness area
Salón privado para residentes
Servicios residenciales de alta gama
Precio: 55 000 000
Megane : 050-583-5553
Premium Real Estate
Licencia No 31928721
Honorarios del Organismo: 2% + IVA
Hablamos francés, inglés " hebreo
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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