Barrio residencial A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

PARA LA VENTA Descubra una de las residencias más exclusivas de Tel Aviv, ubicada en la prestigiosa Torre de la Ciudad Blanca, a pocos pasos de la playa, Neve Tzedek y Rothschild Boulevard. Esta excepcional residencia de 400 m2 en un nivel ofrece espectaculares vistas panorámicas al mar, vastas zonas de estar y recepción, ventanas de bahía de piso a techo, así como acabados lujosos de muy alto nivel. Características de la propiedad 400 m2 en un nivel 5 habitaciones 4 baños completos 3 balcones 3 plazas de aparcamiento privadas Vista panorámica del mar Acabados de lujo de materiales de alta gama Grandes espacios vivos luminosos y abiertos White City Tower Servicios & Servicios Conserje " seguridad " 24/7 Piscina al aire libre gimnasio totalmente equipado Spa & wellness area Salón privado para residentes Servicios residenciales de alta gama Precio: 55 000 000 Megane : 050-583-5553 Premium Real Estate Licencia No 31928721 Honorarios del Organismo: 2% + IVA Hablamos francés, inglés " hebreo