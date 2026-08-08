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Barrio residencial Appartement a louer

Asdod, Israel
de
$866
8/8/26
$866
7/8/26
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Barrio residencial Appartement a louer
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ID: 39690
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

Sobre el complejo

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Distrito Bet: Apartamento 2.5 habitaciones renovadas, aire acondicionado (mazgan), primera planta, cerca del transporte, de forma gratuita.

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Asdod, Israel
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