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Barrio residencial A ne pas manquer 3 5 pieces a louer au coeur de ramat gan

Ramat Gan, Israel
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Barrio residencial A ne pas manquer 3 5 pieces a louer au coeur de ramat gan
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ID: 38749
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

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Ramat Gan, Israel
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