Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer

¿Nuevo? ¿Nuevo? ¿Nuevo? ? Venta – Givat Olga ¡Una casa que te hará enamorarte de la primera mirada! ✨ Nuevo, de alta gama, totalmente invertido Cottage ? Unos 300 m2 construidos sobre una parcela de unos 250 m2 ?️ 7 habitaciones amplias y luminosas ? Gran bonificación: Un sótano independiente de 3 habitaciones ✔️ Cocina ✔️ Baño (inodoro + ducha) ✔️ Entrada separada Ideal para alquiler, adolescentes, práctica o cualquier otro uso ? Total: 10 habitaciones en la propiedad ? Arriba: Jacuzzi con impresionante vista al mar ? Casa cuidadosamente diseñada por un arquitecto interior ? Jardín paisajístico que comprende: * Pergolas * La vegetación rica * Pequeña piscina con cascada ? Ubicación buscada y tranquila, a pocos minutos del mar ? Precio: 4 800 000 Entonces, ¿qué estás esperando? Contacta conmigo ☎️