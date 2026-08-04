  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer

Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer

Hadera, Israel
de
$1,57M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39677
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    HaNegev

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¿Nuevo? ¿Nuevo? ¿Nuevo? ? Venta – Givat Olga ¡Una casa que te hará enamorarte de la primera mirada! ✨ Nuevo, de alta gama, totalmente invertido Cottage ? Unos 300 m2 construidos sobre una parcela de unos 250 m2 ?️ 7 habitaciones amplias y luminosas ? Gran bonificación: Un sótano independiente de 3 habitaciones ✔️ Cocina ✔️ Baño (inodoro + ducha) ✔️ Entrada separada Ideal para alquiler, adolescentes, práctica o cualquier otro uso ? Total: 10 habitaciones en la propiedad ? Arriba: Jacuzzi con impresionante vista al mar ? Casa cuidadosamente diseñada por un arquitecto interior ? Jardín paisajístico que comprende: * Pergolas * La vegetación rica * Pequeña piscina con cascada ? Ubicación buscada y tranquila, a pocos minutos del mar ? Precio: 4 800 000 Entonces, ¿qué estás esperando? Contacta conmigo ☎️

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Netanya, Israel
de
$934,800
Barrio residencial Penthouse exceptionnel A ashdod prix imbattable
Asdod, Israel
de
$882,320
Barrio residencial A vendre sur la marina dherzliya
Herzliya, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$1,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Ascalón, Israel
de
$557,600
Bonitas 5 habitaciones disponibles inmediatamente, en muy buen estado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$688,800
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Florentine. Edificio bien mantenido con guardia 24/7, gimnasio y lavandería. 8a planta con 3 ascensores. Dos habitaciones. 30m2 + 8m2 balcón (5+3). Vista abierta al oeste. Calma y brillante. 1 estacionamiento subterráneo. Mamak (Mamad arrib…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,11M
Venta muy rara en planta alta con sensación de privacidad, espacios abiertos y impresionantes vistas al mar ▪️ 104 m2 4 exposiciones - desde la vista del mirpeset al noroeste, este ▪️ 40 m2 mirpeset periférico ▪️ 12a planta con vista abierta y hermosa ▪️ 4 exposiciones completas – East-North…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir