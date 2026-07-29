  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya

Barrio residencial Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya

Netanya, Israel
de
$2,05M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39628
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Referencia: NT 225 Distrito: Hashmonaim Edificio moderno reciente sólo 6 años Aptuosa ático 5 habitaciones incluyendo mamád Superficie de 170 m2 Gran terraza de 130 m2 con piscina Vista panorámica al mar en casi 200° 19a y última planta con ascensores Aire acondicionado Suite con vestidor personalizado 2 baños Biblioteca de pared hecha a medida Cocina americana totalmente equipada Servicios de calidad y acabado cuidadoso Cave 2 plazas de aparcamiento privado Luminoso y amplio apartamento

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Superbe 2 pieces au coeur de tel aviv a deux pas de rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$951,200
Barrio residencial Appartement familial de 4 pieces renove 2 salles de bains spacieux et lumineux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial Centre ville grand 4 pieces
Netanya, Israel
de
$787,200
Está viendo
Barrio residencial Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya
Netanya, Israel
de
$2,05M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Barrio residencial Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Barrio residencial Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Barrio residencial Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Barrio residencial Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Barrio residencial Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Barrio residencial Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Hermoso ático 84 m2 salón + 36 m2 terraza. Planta alta, luminosa y tranquila. Ascensor. Parcialmente amueblado. ¡No te pierdas!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Barrio residencial A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Barrio residencial A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Barrio residencial A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Barrio residencial A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Mostrar todo Barrio residencial A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Barrio residencial A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Rishon LeZion, Israel
de
$2,00M
Venta – Lujo y rara propiedad en Rishon LeZion! ✨Shikun HaMizrach – Marbad HaKsamim Street Villa de lujo con diseño limpio 215 m2 construidos sobre una parcela de 286 m2 6 piezas, incluyendo una mamada Nivel 1 ✔️ Gran espacioso y luminoso salón ✔️ Cocina personalizada hecha por un carpinter…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalén, Israel
de
$613,360
Situado en una encantadora calle peatonal en el animado centro de Jerusalén, este apartamento de 40 metros cuadrados con 1 dormitorio ofrece una comodidad y encanto inmejorables. A solo 10 pasos del nivel de calle y 20 minutos a pie del casco antiguo y del Muro Occidental, este apartamento e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir