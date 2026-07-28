Barrio residencial Centre ville raanana emplacement premium

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Alquiler – Espacio comercial en el corazón de Ra'anana
Ubicación premium en el corazón del centro de la ciudad, en una zona comercial muy ocupada, cerca del supermercado, muchas tiendas y un gran aparcamiento público.
Este espacio ofrece una excelente visibilidad gracias a sus dos grandes ventanas y disfruta de un ambiente ideal para desarrollar una actividad comercial.
✔️ 68 m2 en planta baja
✔️ 68 m2 de galería
✔️ Dos ventanas
✔️ Excelente condición
✔️ Todas las actividades autorizadas, incluida la restauración
✔️ Gran aparcamiento cerca
✔️ Sector con alto potencial comercial
Una dirección ideal para una señal que desee establecerse en uno de los lugares más buscados en Ra'anana.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
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