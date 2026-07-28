Barrio residencial Centre ville raanana emplacement premium

Alquiler – Espacio comercial en el corazón de Ra'anana Ubicación premium en el corazón del centro de la ciudad, en una zona comercial muy ocupada, cerca del supermercado, muchas tiendas y un gran aparcamiento público. Este espacio ofrece una excelente visibilidad gracias a sus dos grandes ventanas y disfruta de un ambiente ideal para desarrollar una actividad comercial. ✔️ 68 m2 en planta baja ✔️ 68 m2 de galería ✔️ Dos ventanas ✔️ Excelente condición ✔️ Todas las actividades autorizadas, incluida la restauración ✔️ Gran aparcamiento cerca ✔️ Sector con alto potencial comercial Una dirección ideal para una señal que desee establecerse en uno de los lugares más buscados en Ra'anana.