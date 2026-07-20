  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Affaire a saisir appartement de 3 pieces neuf en fin de construction a un prix imbattable

Barrio residencial Affaire a saisir appartement de 3 pieces neuf en fin de construction a un prix imbattable

Hadera, Israel
de
$672,400
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38605
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Duplex penthouse rue calme florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Asdod, Israel
de
$774,080
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$1,97M
Barrio residencial A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,116
Está viendo
Barrio residencial Affaire a saisir appartement de 3 pieces neuf en fin de construction a un prix imbattable
Hadera, Israel
de
$672,400
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Tel-Aviv, Israel
de
$885,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Barrio residencial 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Barrio residencial 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Barrio residencial 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Barrio residencial 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Barrio residencial 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$902,000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Mostrar todo Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Jerusalén, Israel
de
$934,800
Gran oportunidad a precio sacrificado! Idealmente situado en la entrada de la ciudad, cerca de Guecher Hameitaim y tranvía, con excelente conexión con el centro de la ciudad. Descubre este magnífico apartamento de 3,5 habitaciones, listo en 4 habitaciones para optimizar cada espacio. Muy lum…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir