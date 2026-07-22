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Barrio residencial

Rishon LeZion, Israel
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$2,00M
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ID: 38863
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Rishon LeZion, Israel
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