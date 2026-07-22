Barrio residencial Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

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En el corazón de Tel-Aviv, en un nuevo edificio boutique de sólo 12 apartamentos, descubrir esta hermosa 2,5 habitaciones con servicios de alta gama, diseñado para clientes exigentes.
- 90 m2 de espacio habitable
- Dos soleadas terrazas de 13 m2 cada una (26 m2 en total)
- 2a planta en 6 con ascensor
- Edificio de solo 3 apartamentos por planta
- Baño completo + aseo de invitados
- Vestir
- Celular privado
- Estacionamiento robótico privado
- Mamak (común espacio seguro arriba)
- Automatización casera (casa inteligente)
- Calefacción terrestre
- Tollmans cocina de lujo, totalmente equipada con electrodomésticos Miele
- Solo para residentes
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Tel-Aviv, Israel
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