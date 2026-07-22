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Barrio residencial Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$2,61M
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ID: 38872
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Montefiore, 37

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En el corazón de Tel-Aviv, en un nuevo edificio boutique de sólo 12 apartamentos, descubrir esta hermosa 2,5 habitaciones con servicios de alta gama, diseñado para clientes exigentes. - 90 m2 de espacio habitable - Dos soleadas terrazas de 13 m2 cada una (26 m2 en total) - 2a planta en 6 con ascensor - Edificio de solo 3 apartamentos por planta - Baño completo + aseo de invitados - Vestir - Celular privado - Estacionamiento robótico privado - Mamak (común espacio seguro arriba) - Automatización casera (casa inteligente) - Calefacción terrestre - Tollmans cocina de lujo, totalmente equipada con electrodomésticos Miele - Solo para residentes

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Tel-Aviv, Israel
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