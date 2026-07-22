Barrio residencial Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

En el corazón de Tel-Aviv, en un nuevo edificio boutique de sólo 12 apartamentos, descubrir esta hermosa 2,5 habitaciones con servicios de alta gama, diseñado para clientes exigentes. - 90 m2 de espacio habitable - Dos soleadas terrazas de 13 m2 cada una (26 m2 en total) - 2a planta en 6 con ascensor - Edificio de solo 3 apartamentos por planta - Baño completo + aseo de invitados - Vestir - Celular privado - Estacionamiento robótico privado - Mamak (común espacio seguro arriba) - Automatización casera (casa inteligente) - Calefacción terrestre - Tollmans cocina de lujo, totalmente equipada con electrodomésticos Miele - Solo para residentes