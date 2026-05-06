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Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Tel-Aviv, Israel
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Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
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ID: 35955
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 9

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PARA LA VENTA - PENTO SINGLE CON TODO ESTA ? Situado en una calle tranquila cerca de Shenkin, entre el rey George y Yohanan HaSandlar 5 piezas 167 m2 interior + 97 m2 terrazas Edificio renovado después de TAMA 38 Entrega : Octubre 2025 Diseño arquitectónico de alta gama 2 plazas de aparcamiento Mamad (espacio seguro) Muy tranquilo. Cuatro exposiciones ? Precio: 18,5 millones de litai Honorarios del Organismo: 2% + IVA Premium Real Estate Número de licencia : 31928721

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