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Barrio residencial Magnifique appartement renove avec terrasse proche mer 5 min A ne pas manquer

Tel-Aviv, Israel
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Barrio residencial Magnifique appartement renove avec terrasse proche mer 5 min A ne pas manquer
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ID: 38802
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
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  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bernstein Cohen, 5

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