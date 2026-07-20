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Barrio residencial Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod

Asdod, Israel
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ID: 38296
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

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Referencia: 6988 Distrito : Youd Zain Unidad independiente para alquiler – 2 habitaciones Superficie: 50 m2 Totalmente amueblado Aire acondicionado Renovado Alquiler Todo incluido excepto electricidad Entrada : 01/09/2026

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Asdod, Israel
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