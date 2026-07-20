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Barrio residencial Au coeur de tel aviv vue imprenable

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38372
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 84

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Apartamento en venta en el centro de Tel-Aviv! Idealmente situado en el corazón de Tel-Aviv, en el centro de Dizengoff, cerca de todos los sitios culturales (Habima, Heichal Hatarbut, Shuk HaCarmel, Kikar Rabin y muchos otros), con acceso directo al transporte público y a solo 10 minutos a pie del mar. - Lobby con guardia 24/7 - 19a planta con 6 ascensores - 2 piezas - 50 m2 + 3 m2 balcón - Vista increíble - Balcón de servicio - Exposición oriental/Sur - Muy brillante y aireado - Miklat en el edificio. Precio: 3.120.000

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Tel-Aviv, Israel
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