Barrio residencial Au coeur de tel aviv vue imprenable

Apartamento en venta en el centro de Tel-Aviv! Idealmente situado en el corazón de Tel-Aviv, en el centro de Dizengoff, cerca de todos los sitios culturales (Habima, Heichal Hatarbut, Shuk HaCarmel, Kikar Rabin y muchos otros), con acceso directo al transporte público y a solo 10 minutos a pie del mar. - Lobby con guardia 24/7 - 19a planta con 6 ascensores - 2 piezas - 50 m2 + 3 m2 balcón - Vista increíble - Balcón de servicio - Exposición oriental/Sur - Muy brillante y aireado - Miklat en el edificio. Precio: 3.120.000