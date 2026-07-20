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Barrio residencial Bakaa appartement 4 pieces lumineux avec terrasse souccah

Jerusalén, Israel
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ID: 38614
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
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    Distrito de Jerusalén
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Jerusalén, Israel
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