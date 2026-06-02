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Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mahane yehuda

Jerusalén, Israel
de
$1,49M
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5
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ID: 37924
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Agripas, 63

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En el centro de Jerusalén, cerca de Shuk Mahane Yehuda y el tranvía. 4 habitaciones con una superficie de 98,5 m2, muy soleado y muy tranquilo apartamento. Hermosa vista de cada ventana en el Parque Sacher y el Knesset. Potencial para hacer 5 piezas. Vendedores muy graves. Sin cargo.

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Jerusalén, Israel
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