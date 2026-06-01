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Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36926
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Beeri, 27

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Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA 38 del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente)! Apartamento de 4 habitaciones (119 m2 de espacio habitable + 11 m2 de mirpset soleado) en la 2a planta. Façade con amplias aberturas. Orientación: Sur y Este. Diseño óptimo. (Arquitecto: Gidi Bar Orian). Estacionamiento subterráneo. Alquiler recibido durante la construcción (según lo estimado por un experto). Entrega prevista: Verano 2028.

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