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Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing

Tel-Aviv, Israel
de
$940,750
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6
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ID: 37833
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

Sobre el complejo

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Edificio Bauhaus renovado. 2 habitaciones con ascensor, totalmente reformadas. Rara y buscada producto, cerca del mar.

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Tel-Aviv, Israel
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