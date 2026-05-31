  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Netanya, Israel
de
$812,950
;
9
Dejar una solicitud
ID: 37821
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
• Apartamento vendido amueblado y totalmente equipado • Mamad (habitación segura) • Calentador de agua solar + gas • Aire acondicionado central con control independiente en las habitaciones • Balcón con llegada de agua y gas • Red de protección en el balcón • Exposición noreste / suroeste (excelente ventilación natural) • Gran tanque de fregadero en la cocina Gastos: • Arnona : 980 • Vaad habayit : 250

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$2,29M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$3,45M
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,28M
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,41M
Está viendo
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israel
de
$812,950
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Mostrar todo Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,82M
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place
Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place
Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place
Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place
Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place
Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place
Jerusalén, Israel
de
$12,000
Hermosas 5 espaciosas habitaciones disponibles para alquilar, ubicadas en Kiryat Yovel en una nueva torre (2 años), planta alta que proporciona un brillo excepcional, así como increíbles vistas panorámicas. Dormitorio principal, mamá, aire acondicionado central, calefacción mural. También in…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Hermosas 3 habitaciones renovadas en el corazón de Lev Tel Aviv. 2 minutos a pie del prestigioso bulevar Rothschild, a 7 minutos a pie de la playa. Tranquilo y luminoso, ascensor hasta el suelo. Acceso para discapacitados. Perfecto para una familia, propiedad de alquiler, residencia secundaria
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir