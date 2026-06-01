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Barrio residencial Jerusalem mamilla david village

Jerusalén, Israel
de
$4,95M
1/6/26
$4,95M
31/5/26
$4,93M
;
9
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ID: 37203
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Eliyahu Shama, 1

Sobre el complejo

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En el corazón de la Mamilla, y en el famoso proyecto David Village Legacy, aquí hay una hermosa 4 habitaciones de 120 m2 con 13 m2 terraza Soucah con un amplio salón, muy grande suite principal, 2 baños, 3 aseos + bodega y 1 plaza de aparcamiento.

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Jerusalén, Israel
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