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Barrio residencial Proche de la mer

Ascalón, Israel
de
$599,950
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ID: 37812
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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Precioso apartamento 4 habitaciones cerca del mar con vista al mar

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Ascalón, Israel
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