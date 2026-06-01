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Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36973
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahum Sokolov, 60

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Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, en el Viejo Norte *RAYK Group Quality Project* Exclusive ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo ✨ Plaza de aparcamiento privado con robot ✨ Orientación Norte-Oeste Disponibilidad: Agosto 2028*** Sin honorarios de agencia

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Tel-Aviv, Israel
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