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Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Bat Yam, Israel
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$2,04M
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ID: 37593
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Masarik

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Plan perfecto y muy espacioso 5 piezas – 135 m2 Baños niños En la suite principal: cuarto de ducha + vestidor Cocina totalmente reformada de alta gama 3 aseos Cocina de verano con barbacoa y bodega en la terraza 4 terrazas – 60 m2 en total, con vista al mar abierto Aparcamiento en el sótano Habitación segura (mamad) Entrada independiente Posibilidad de pagos asombrosos hasta un año Ubicación ideal: ✅ 1 minuto a pie del mar y el paseo marítimo ✅ Escuelas y jardines de infancia ✅ Transporte público y línea de tranvía ✅ Parques verdes y parques infantiles ✅ Supermercado y sinagoga ✡️✅ Restaurantes y cafés populares ☕Una experiencia de vida lujosa y cómoda en el corazón de Bat Yam!

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Bat Yam, Israel
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