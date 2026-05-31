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Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Asdod, Israel
de
$4,26M
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ID: 37755
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Exodus, 32

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La Croisette à Ashdod !!! Muy rígido. Prestigioso chalet con piscina 340 m2, varias terrazas, ascensor, 5 baños y 6 aseos, suntuoso master suite con baño, un hermoso vestidor y hermosa terraza con vistas al mar, aire acondicionado, estacionamiento. Usted cruza y está en la playa de la Marina con sus cafés, restaurantes, juegos de agua y tumbonas!

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