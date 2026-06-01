  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Ascalón, Israel
de
$566,040
1/6/26
$566,040
31/5/26
$564,450
;
7
Dejar una solicitud
ID: 37016
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el puerto deportivo, a 1 minuto de la playa, muy buen negocio. Apartamento 3 habitaciones de 60 m2 con terraza de 12 m2 con una hermosa vista al mar. Estacionamiento subterráneo.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Hadera, Israel
de
$10,00M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,34M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$3,39M
Está viendo
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$566,040
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Barrio residencial Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Barrio residencial Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Barrio residencial Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Barrio residencial Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Mostrar todo Barrio residencial Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Barrio residencial Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Bat Yam, Israel
de
$854,400
Apartamento para renovar 4 habitaciones 105m2 + balcón 15m2 con vista abierta. Posibilidad de transformación en 5 piezas. Planta 5 por 8 con ascensor. A 300 metros del mar y a 400 metros del tranvía de Bat Yam a Tel Aviv en 12 minutos. Excelente inversión de alquiler (valor de alquiler estim…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,10M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$4,88M
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir