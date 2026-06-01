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Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre

Ascalón, Israel
de
$491,280
1/6/26
$491,280
31/5/26
$489,900
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ID: 37019
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

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Excelente producto de inversión, tasa de no ocupación 0%. Ubicación central, edificio reciente.

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Ascalón, Israel
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