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Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave

Ascalón, Israel
de
$656,750
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ID: 37477
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

Sobre el complejo

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Hermosas 5 habitaciones en el distrito de Barnea, cerca del mar, con bodega y aparcamiento

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Ascalón, Israel
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