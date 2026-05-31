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Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee

Bat Yam, Israel
de
$1,03M
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ID: 37687
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaNeviim

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En un edificio moderno de Bat Yam: 3 habitaciones en el tercer piso Superficie habitable 76m2 + 16m2 de terraza Vista al mar abierta Luminoso salón 1 parking + 1 bodega Cerca del mar, tiendas y transporte

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Bat Yam, Israel
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