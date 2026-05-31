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Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Jerusalén, Israel
de
$663,850
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6
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ID: 37527
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Jaffa, 44 Jerusalem Hostel

Sobre el complejo

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Situado en una encantadora calle peatonal en el animado centro de Jerusalén, este apartamento de 40 metros cuadrados con 1 dormitorio ofrece una comodidad y encanto inmejorables. A solo 10 pasos del nivel de calle y 20 minutos a pie del casco antiguo y del Muro Occidental, este apartamento es perfecto para vivir en la ciudad o como una propiedad de inversión rentable. Características principales: - Ubicación: Situado en el corazón del centro de Jerusalén, cerca de todas las principales tiendas, el famoso mercado Mahane Yehuda y tranvía. - Espacio habitable encantador: Un confortable salón con cocina abierta conduce a un pequeño balcón con vistas al tranquilo patio del edificio. - Espaciosa habitación: La habitación grande también se abre al balcón, ofreciendo un refugio tranquilo. - Baño: Incluye un baño completo para comodidad. - Actualmente alquilado: El apartamento está actualmente alquilado, ofreciendo un potencial de ingreso inmediato. - Potencial de renovación de Airbnb: Con algunas renovaciones, esta propiedad podría ser ideal para alquileres a corto plazo, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para alojamiento en Airbnb. - Disponibilidad rápida: Disponible rápidamente, permitiendo flexibilidad en los planes de alojamiento o renovación. Este apartamento bien ubicado ofrece tanto encanto como excelente potencial para aquellos que buscan invertir en el floreciente mercado inmobiliario de Jerusalén. Contacta con nosotros hoy para más información o para planificar una visita!

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Jerusalén, Israel
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