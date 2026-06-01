Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera

BZH Nueva exclusividad del departamento francés de RE/MAX Hadera: un apartamento como nuevas 4 habitaciones espaciosas y muy agradables en un hermoso edificio reciente. Características: ✔ Apartamento 4 habitaciones de unos 100 m2, ✔ Hermoso mirpeset orientado al sur de 10 m2, ✔ Cocina abierta con su isla, ✔ Luminoso salón, ✔ Suite de padres, ✔ 2 dormitorios adicionales incluyendo una mamá, ✔ Un total de 2 baños, 2 aseos, ✔ En el sexto piso de 8, ✔ Sistema de automatización (casa conectada), ✔ Espacio de estacionamiento con estación de carga para el vehículo eléctrico, ✔ Cueva, ✔ Construcción de calidad por el desarrollador Avraham Levy. Edificio bien mantenido, cerca de tiendas, centros comerciales, escuelas, comunidades, la Beth-Habad de habla francesa y la panadería francesa « Le Moulin Doré »... Excelente producto para casa o inversión! Se puede comprar de forma remota. Contacta con nosotros RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736