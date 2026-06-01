Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera

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BZH
Nueva exclusividad del departamento francés de RE/MAX Hadera: un apartamento como nuevas 4 habitaciones espaciosas y muy agradables en un hermoso edificio reciente.
Características:
✔ Apartamento 4 habitaciones de unos 100 m2,
✔ Hermoso mirpeset orientado al sur de 10 m2,
✔ Cocina abierta con su isla,
✔ Luminoso salón,
✔ Suite de padres,
✔ 2 dormitorios adicionales incluyendo una mamá,
✔ Un total de 2 baños, 2 aseos,
✔ En el sexto piso de 8,
✔ Sistema de automatización (casa conectada),
✔ Espacio de estacionamiento con estación de carga para el vehículo eléctrico,
✔ Cueva,
✔ Construcción de calidad por el desarrollador Avraham Levy.
Edificio bien mantenido, cerca de tiendas, centros comerciales, escuelas, comunidades, la Beth-Habad de habla francesa y la panadería francesa « Le Moulin Doré »...
Excelente producto para casa o inversión!
Se puede comprar de forma remota.
Contacta con nosotros RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
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