Barrio residencial En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Un proyecto muy agradable en Kiryat Yovel que bordea Ramat Denya. Residencia de 3 edificios, incluyendo 2 edificios de 9 plantas y 1 de 16 plantas. Gran selección de apartamentos con grandes balcones de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas reservadas para algunos apartamentos. Entrega 50 meses. Precio inicial de un apartamento de 2 habitaciones: 67 m2 con 12 m2 terraza: 2300000 nis. El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy. Cerca se encuentran los barrios Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet.