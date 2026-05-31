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Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbiye

Jerusalén, Israel
de
$16,33M
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9
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ID: 37637
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Martin Luther King

Sobre el complejo

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Casa individual en el corazón de Jerusalén, situada en una zona muy prestigiosa 9 piezas 4 baños 5 inodoros 517 m2 refugio seguro (mamad) y almacenamiento 310 m2 jardín Alturas altas del techo Amplio y brillante

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Jerusalén, Israel
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